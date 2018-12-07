В зимние праздники временно остановятся межбанковские переводы

Во время зимних праздников ненадолго остановятся межбанковские денежные переводы, однако уже сейчас ситуацию облегчает действующая в Литве услуга моментальной оплаты, сообщает Литовская ассоциация банков.
Bank money
© DELFI / Andrius Ufartas

В этот период межбанковские переводы в системе SEPA не будут осуществляться 24-26 декабря и 1 января. Поэтому ассоциация рекомендует позаботиться о переводе средств до праздников.

"Лучше всего сделать это за два дня до праздников, тогда деньги без проблем попадут на счет получателя", – сказала представитель ассоциации Валерия Лебедева.

Она напомнила, что в этом году Сочельник в понедельник, поэтому перевод надо сделать еще до выходных.

Других изменений не будет. Расплатится банковскими картами и снять деньги в банкомате можно будет в обычном порядке, равно как и пользоваться э-банкингом.

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