В Жирмунай начинаются перемены: комплексное обновление квартала

Это будет первая в истории такая модернизация целого квартала в Вильнюсе. В результате улучшат качество жизни для жителей района, сказано в пресс-релизе муниципалитета.
В ходе подготовки на этой территории убирают больные, опасные и инвазивные виды деревьев и кустарников. В Жирмунай зелени много, но насаждения старые и хаотично расположенные. В июле 2017 г. на этой территории провели дендрологические и ландшафтные исследования. Во время исследований выяснили, что на участке, о котором идет речь, у деревьев из-за неправильной обрезки сформировали нетипичную для конкретного вида слабую крону.
Неконтролируемый рост зеленных насаждений не дал вырасти ценным видам деревьев. Там есть и несколько очень старых опасно склонившихся деревьев с поврежденными корнями. Всего на территории уберут 284 больных и опасных дерева, большая часть которых в диаметре не достигает 16 см.
Рядом с новыми пешеходными и велосипедными дорожками появится 567 новых деревьев и 4220 кустов, которые создадут зеленые коридоры. Появятся новые зоны отдыха.
При выборе видов деревьев и кустов учитывалась необходимость привлечения пернатых, поэтому там появятся рябины и другие им подобные деревья.
Около ул. M.Каткаус оборудуют освещенную стоянку. Около магазина IKI появится светофор, радар и видеокамера. На перекрестке ул. Апкасу и Минтес появится светофор, а на ул. Тускулену - радар.
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