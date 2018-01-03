В Вильнюсе, в садоводческом товариществе (СТ) Šeškinė, несколько лет назад был построен дом, лишивший покоя местных жителей. Оказалось, что гостиница таинственным образом стала многоквартирным домом, поэтому жителям каждый день приходится бороться за место для парковки, оберегать въезд в свои дворы.
Namas "Šeškinės" sodininkų bendrijoje
© DELFI / Andrius Ufartas

Покупатели, новые жильцы такого дома, на самом деле приобретают не квартиру, а жилое помещение и лишаются в своем доме всяких прав.

В Литве есть масса случаев, когда индивидуальные дома становились многоквартирными, больше всего таких домов в Вильнюсе и на взморье.

И несмотря на то, что после этого случая были изменены законы, нечестные компании все еще могут строить такие дома.

Адвокат СТ Šeškinė Ангела Миросникова рассказала, что в доме на ул. Колективо, 169, есть 14 квартир, 5, по ее данным, уже проданы.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на строительство здания в 2013 году, строительство завершили в 2015 году. Его построила компания Energijos vadyba, которая уверяет, что делала все по закону, руководствуясь выданными разрешениями.

Однако факт налицо – вместо частного дома появился трехэтажный многоквартирный дом. В этом, по словам Миросниковой, виновата Вильнюсская мэрия, выдавшая разрешения, а также Министерство охраны окружающей среды и Строительная инспекция.

Жители СТ вынуждены не только мириться с таким соседом, но и каждый день вести борьбу за место для парковки.

"Представьте себе, когда в СТ появляется такой многоквартирный дом, сразу начинается борьба за парковку, поскольку у этих жителей паркинга нет. В результате падает цена на имущество находящихся рядом домов", – подчеркнула Миросникова.

Люди, которые покупают "квартиры" в таком доме, становятся заложниками ситуации: "Появляется опасность, реально в доме живет больше людей, нежели предусмотрено, и если случится какое-то несчастье, не знаю, что будет. Если физические лица покупают часть дома, не зная, что он предназначен для проживания меньшего количества людей – они страдают".

"Во-первых, страдает бюджет города, поскольку в него не поступают средства. Если дом регистрируют как индивидуальный, то на него не распространяется требование оборудовать места для парковки, платить за инфраструктуру, а это огромные деньги.

А честным строителям, которые готовят детальный план, инвестируют в инфраструктуру, стройка обходится дороже", – заметила адвокат.

Суд первой инстанции отклонил иск СТ к строителю дома, однако адвокат подала апелляцию.

По ее словам, юридически ситуация должна быть благоприятной для членов СТ, поскольку 5 помещений были проданы разным физическим лицам, которые не связаны родственными узами.

Между тем Строительная инспекция никаких проблем не видит. Ее представитель Лигита Лущяускайте сказала, что в ноябре 2013 года была проведена проверка и выявили, что строительство ведется в соответствии с проектом, все требования выполняются.

DELFI в 2015 году писал, что в интернете была информация о продаже 12 квартир в этом доме (по данным Миросниковой, их 14) площадью 26–29 кв. м, однако инспекцию это не интересует.

"У инспекции нет данных о формировании 14 квартир. Инспекция не занимается исследованием хозяйственной и коммерческой деятельности строителей, т.е. рекламы и продажи помещений. Сообщения, касающиеся неверной рекламы, рассматривает Государственная служба защиты прав потребителей", – сказала Лущяускайте.

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