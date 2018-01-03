Покупатели, новые жильцы такого дома, на самом деле приобретают не квартиру, а жилое помещение и лишаются в своем доме всяких прав.

В Литве есть масса случаев, когда индивидуальные дома становились многоквартирными, больше всего таких домов в Вильнюсе и на взморье.

И несмотря на то, что после этого случая были изменены законы, нечестные компании все еще могут строить такие дома.

Адвокат СТ Šeškinė Ангела Миросникова рассказала, что в доме на ул. Колективо, 169, есть 14 квартир, 5, по ее данным, уже проданы.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на строительство здания в 2013 году, строительство завершили в 2015 году. Его построила компания Energijos vadyba, которая уверяет, что делала все по закону, руководствуясь выданными разрешениями.

Однако факт налицо – вместо частного дома появился трехэтажный многоквартирный дом. В этом, по словам Миросниковой, виновата Вильнюсская мэрия, выдавшая разрешения, а также Министерство охраны окружающей среды и Строительная инспекция.

Жители СТ вынуждены не только мириться с таким соседом, но и каждый день вести борьбу за место для парковки.

"Представьте себе, когда в СТ появляется такой многоквартирный дом, сразу начинается борьба за парковку, поскольку у этих жителей паркинга нет. В результате падает цена на имущество находящихся рядом домов", – подчеркнула Миросникова.

Люди, которые покупают "квартиры" в таком доме, становятся заложниками ситуации: "Появляется опасность, реально в доме живет больше людей, нежели предусмотрено, и если случится какое-то несчастье, не знаю, что будет. Если физические лица покупают часть дома, не зная, что он предназначен для проживания меньшего количества людей – они страдают".

"Во-первых, страдает бюджет города, поскольку в него не поступают средства. Если дом регистрируют как индивидуальный, то на него не распространяется требование оборудовать места для парковки, платить за инфраструктуру, а это огромные деньги.

А честным строителям, которые готовят детальный план, инвестируют в инфраструктуру, стройка обходится дороже", – заметила адвокат.

Суд первой инстанции отклонил иск СТ к строителю дома, однако адвокат подала апелляцию.

По ее словам, юридически ситуация должна быть благоприятной для членов СТ, поскольку 5 помещений были проданы разным физическим лицам, которые не связаны родственными узами.

Между тем Строительная инспекция никаких проблем не видит. Ее представитель Лигита Лущяускайте сказала, что в ноябре 2013 года была проведена проверка и выявили, что строительство ведется в соответствии с проектом, все требования выполняются.

DELFI в 2015 году писал, что в интернете была информация о продаже 12 квартир в этом доме (по данным Миросниковой, их 14) площадью 26–29 кв. м, однако инспекцию это не интересует.

"У инспекции нет данных о формировании 14 квартир. Инспекция не занимается исследованием хозяйственной и коммерческой деятельности строителей, т.е. рекламы и продажи помещений. Сообщения, касающиеся неверной рекламы, рассматривает Государственная служба защиты прав потребителей", – сказала Лущяускайте.