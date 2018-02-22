В январе декларированные акцизные сборы с алкоголя составили 20,749 млн евро – на 18,7% больше, чем в январе 2017 года (17,477 млн евро).
Декларированные акцизные сборы со спиртовых напитков выросли на 8,5% до 12,76 млн евро, с пива – на 68,3% до 5,385 млн. евро, с вина – на 75,8% до 2,124 млн евро, а с промежуточных продуктов – снизились на 63,3% до 480 тыс. евро.
В январе наиболее значительно снизились оптовые продажи промежуточных продуктов - на 79,7 %. Вина реализовано на 22,2% меньше, пива – на 20,4%, спиртосодержащих напитков – на 11,9% меньше.
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