В январе из Каунаса и Вильнюса в Москву состоялся 101 рейс – на 44,3% больше, чем в январе прошлого года, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.

Количество рейсов в Лондон из трех аэропортов Литвы сократилось на 2,3% до 209, а в Копенгаген – на 4% до 144.

В январе состоялись 239 рейсов в Ригу – это на 4,8% больше, в Варшаву – 205, или на 6,8% больше.

В январе через Литву чаще всего летали транзитом в Россию – 3,4 тыс. рейсов (на 11,1% больше), Германию – 2,5 тыс. (на 4,4% больше), в Латвию – 969 (на 5,6% меньше), в Финляндию – 787 (на 16% меньше), в Китай – 681 (на 4,5% больше).

Около 75% всех рейсов, совершенных в воздушном пространстве Литвы, были транзитные.

В прошлом году воздушным пространством страны пользовались 542 компании – столько же, сколько их было в 2017-ом.