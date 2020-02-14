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В январе этого года месячная инфляция в Литве составила 0,4%, сообщил Департамент статистики Литвы. Индекс потребительских цен на товары и услуги у в Литве растет второй месяц подряд.
Ekonomika
Ekonomika
© Pexels

По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в январе, по сравнению с январем 2019 года) составила 3%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в декабре прошлого года – соответственно 2,7% и 2,3%).

Специалисты в сфере статистики утверждают, что изменения в основном связаны с ростом цен на электроэнергию, горючее, масла, сбор мусора, фрукты, приборы и средства личной гигиены, на мясо, а также со снижением цен на одежду и обувь, услуги авиаперевозок.

Потребительские цены на товары за месяц выросли на 0,4%, а на услуги – на 0,5%. За год цены на потребительские товары увеличились на 2%, а на услуги – на 5,3%.

ru.DELFI.lt
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