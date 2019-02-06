В январе электроэнергия в Литве подорожала на 5%, а ее потребление выросло на 4%

"В январе рост цен на бирже Nord Pool был вызван более низкой, чем обычно температурой воздуха и значительно выросшим в связи с этим потреблением энергии. Если сравнить потребность в электроэнергии с январем 2018 года, то в Литве она выросла на 4,5%, в Латвии – на 0,9%, в Эстонии – на 4,1%, в Швеции – на 4,2%. Большое потребление электроэнергии поощряло и рост цен", – отметил в пресс-релизе гендиректор компании Айнис Каваляускас.
Цена на электроэнергию в Литве, снижавшаяся в последнем квартале 2018 года, в начале 2019-ого вновь начала расти. Средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в литовской зоне торгов составила 56,5 евро за мегаватт-час. В Эстонии она выросла на 5% до 55,76 евро, а в Латвии – на 5,6% до 56,62 евро за мегаватт-час.
По словам А. Каваляускаса, на февральские цены наибольшее влияние вновь окажут погодные условия, однако к ним также добавятся и технические факторы. Например, с конца декабря по март на шведской АЭС Рингхалс идет ремонт одного блока – это повлияет на производство электроэнергии в регионе в первом квартале.
В прошлом году в Литве было потреблено 11,176 млрд. киловатт-часов электроэнергии – на 3,9% больше, чем в 2017 году. Такое потребление было, пожалуй, самым большим в истории страны, кроме того, его рост был выше роста ВВП страны (3,6%), сообщила компания Litgrid.
"Потребление электроэнергии росло интенсивно, опередив все ожидания. Растущая потребность в электроэнергии снижает затраты для конечных потребителей, и обеспечивает эффективную эксплуатацию сети электропередачи", – отмечает в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.
Больше электроэнергии потребляли все сектора, за исключением ослабленного засухами сельского хозяйства (на 0,8% меньше). Промышленность потребила на 1,9% больше, население – на 5,2%, компании сектора услуг – на 5,4%, а транспортные компании - на целых 8% больше.
С сокращением местного производства электроэнергии три квартала прошлого года потребности удовлетворял импорт: 54% электроэнергии было импортировано из стран Евросоюза (в 2017 году – 71%), а 46% – из Калининградской области РФ и Беларуси (29%).
В январе электроэнергия в Литве подорожала на 5%, а ее потребление выросло на 4%
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