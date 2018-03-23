В выходные начинается летний летный сезон: какие новшества ждут?

В последнее воскресенье марта традиционно начинается летний летный сезон, и литовские путешественники смогут благодаря новым прямым рейсам попасть на курорты Адриатического и Черного морей, в Казахстан, сообщил оператор литовских аэропортов - компания Lietuvos oro uostai.
Atėnai
© Baltic Tours nuotr.

С 26 марта ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начнет летать в испанскую Жирону, а с 27 марта венгерская Wizz Air – из Вильнюса в столицу Греции Афины, с 28 марта Ryanair предлагает рейсы из Вильнюса на греческий остров Корфу, а с 29 начнутся рейсы Ryanair из Каунаса в болгарский Бургас и итальянский курорт на Адриатике Римини.

С 22 марта польская авиакомпания LOT предложит прямые рейсы из Каунаса в Варшаву, а с 30 марта казахская авиакомпания SCAT Airlines стартует с прямым рейсом из Вильнюса в Астану.

Латвийская авиакомпания airBaltic с 27 марта увеличит количество рейсов из Паланги в Ригу. Прямые рейсы в Ригу будут 14 раз в неделю. Компания с 5 мая также предложит дополнительный рейс в Ригу и из Вильнюсского аэропорта. Частота рейсов в этом направлении увеличится до 33 в неделю.

На карты летных маршрутов вернутся традиционные сезонные маршруты из Вильнюса в Ханью (греческий Крит), Одессу и Санкт-Петербург, а из Каунаса - в Эдинбург, на Родос, из Паланги - в Глазго, Минск, Москву и Варшаву.

В сеть Lietuvos oro uostai входят три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 5,2 млн пассажиров и 55 тыс. рейсов.

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