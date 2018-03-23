С 26 марта ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начнет летать в испанскую Жирону, а с 27 марта венгерская Wizz Air – из Вильнюса в столицу Греции Афины, с 28 марта Ryanair предлагает рейсы из Вильнюса на греческий остров Корфу, а с 29 начнутся рейсы Ryanair из Каунаса в болгарский Бургас и итальянский курорт на Адриатике Римини.
С 22 марта польская авиакомпания LOT предложит прямые рейсы из Каунаса в Варшаву, а с 30 марта казахская авиакомпания SCAT Airlines стартует с прямым рейсом из Вильнюса в Астану.
Латвийская авиакомпания airBaltic с 27 марта увеличит количество рейсов из Паланги в Ригу. Прямые рейсы в Ригу будут 14 раз в неделю. Компания с 5 мая также предложит дополнительный рейс в Ригу и из Вильнюсского аэропорта. Частота рейсов в этом направлении увеличится до 33 в неделю.
На карты летных маршрутов вернутся традиционные сезонные маршруты из Вильнюса в Ханью (греческий Крит), Одессу и Санкт-Петербург, а из Каунаса - в Эдинбург, на Родос, из Паланги - в Глазго, Минск, Москву и Варшаву.
В сеть Lietuvos oro uostai входят три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 5,2 млн пассажиров и 55 тыс. рейсов.
Литовские предприниматели вкладывают в рекламу алкоголя за рубежом
Литовские предприниматели не скрывают, что увеличивают...
В Литве продан один из самых дорогих компьютеров (2)
Один из литовских магазинов, торгующих бытовой и...
В выходные начинается летний летный сезон: какие новшества ждут?
В последнее воскресенье марта традиционно начинается...
С осени Ryanair будет летать из Вильнюса в Киев плюс новые рейсы в Жирону, Римини, Бургас
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с начала ноября...
До начала работ на II этапе Южной объездной дороги остался лишь один шаг (1)
Министерство транспорта и коммуникаций, Литовская...
TOP новостей
Как менялась Америка: от беззаботных 80-х до динамичных 10-х, новых пристрастий и вызовов "У нас в Америке" (2)
В Соединенные Штаты Америки Адам Павликевич попал в 1981...
Российские шпионы под дипприкрытием в Литве: как они выглядят и чем занимаются (84)
После того как президент Литвы Даля Грибаускайте 22...
Кем может стать Грибаускайте после завершения срока полномочий (77)
Где строить дом, президент Литвы Даля Грибаускайте...
Весть литовского еврокомиссара: Литве нужны новые налоги (23)
Для Литвы по-прежнему актуальны вопросы налога на...
ЕС отзывает своего посла в России из-за дела Скрипаля (349)
Лидеры стран ЕС официально согласились с...