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В Литве в выходные состоятся частичные испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме. Потребители никакого воздействия не ощутят.
В выходные будут проведены частичные испытания работы энергосистемы в изолированном режиме
© Shutterstock

Оператор Litgrid сообщил, что в субботу и воскресенье будет тестировать деятельность электрогенераторов и готовность реагировать на изменения режима системы.

В испытаниях будут задействованы 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция.

Оператор сообщает, что испытания связаны с подготовкой к работе в синхронном режиме с сетями материковой Европы, кроме того, на сентябрь этого года запланированы испытания работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме.

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