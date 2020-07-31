В выходные будут проведены частичные испытания работы энергосистемы в изолированном режиме

Оператор Litgrid сообщил, что в субботу и воскресенье будет тестировать деятельность электрогенераторов и готовность реагировать на изменения режима системы.
В испытаниях будут задействованы 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция.
Оператор сообщает, что испытания связаны с подготовкой к работе в синхронном режиме с сетями материковой Европы, кроме того, на сентябрь этого года запланированы испытания работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме.
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