В воздушном пространстве Литвы - стабильное движение

В первой половине этого года в воздушном пространстве Литвы было выполнено примерно такое же количество рейсов, как и в прошлом году, сообщила государственное предприятие Oro navigacija.
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В этом году было обслужено 126300, а в прошлом году за аналогичный период - 126400 рейсов.

"Показатели первого полугодия очень похожи на прошлогодние, пропускная способность воздушного пространства обеспечена (...). В первой половине 2018 года зафиксирован рекордный рост в 11%, что побудило нас предпринять различные шаги по увеличению пропускной способности воздушного пространства за счёт введения дополнительного сектора управления полётами. Большинство рейсов, 918, пришлось обслуживать 22 июня этого года", - сказал Миндаугас Густис, генеральный директор Oro navigacija.

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В этом году осталась без изменений пятёрка крупнейших пользователей воздушного пространства Литвы : латвийская авиакомпания Air Baltic, финская Finland, Аэрофлот (Россия), Lufthansa (Германия) и ирландская Ryanair.

Сохранилась стабильной структура как транспортных потоков (терминальные рейсы составляли 25% от всех обслуживаемых рейсов, транзитные - 75%), так и количества рейсов - в первом полугодии этого года было обслужено 32400 тыс. терминальных и 95000 транзитных рейсов.

В первой половине 2019-го транзитом через воздушное пространство Литвы чаще всего летали самолёты между российской столицей и другими городами этой страны, а также между столицей России и крупнейшими аэропортами Западной Европы.

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