Идея не работать в выходные и праздники появилась в Литве в 2007 г., тогда проходили и активные дискуссии на эту тему. В 2007 г. крупные ТЦ (Maxima, Iki, Rimi и Norfa) даже договорились не работать в праздники (на Рождество, Новый год и на Пасху), однако это соглашение не стало традицией. Крупные ТЦ не работали лишь один раз – на Рождество.

Первичная идея и главный аргумент были такими - у работников ТЦ есть право на проведения праздника в кругу семьи, а не у кассы магазина. Сейчас представители правительства считают, что ограничение работы крупных ТЦ в выходные и в праздники будет способствовать росту конкуренции, улучшит положение малого бизнеса и это пресечет рост цен. Однако некоторые экономисты, политики утверждают, что на снижение цен это не повлияет, скорее, напротив - цены увеличатся. Между тем представители работников говорят, что в праздники и в выходные не хотели бы работать и работники небольших магазинов.

"Правительство должно искать механизмы поощрения малого бизнеса, но все работники равны, поэтому мы выступаем за то, чтобы в воскресенье и в праздники никто не работал. Это связано с сочетанием семьи и работы – это один из приоритетов ЕС. Не может человек быть рабом, работать до ночи, не получая достойную зарплату и еще без возможности быть с семьей в праздники и в выходные", – сказала Ругинене.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас сказал, что это вопрос, который можно обсуждать.

"Я думаю, цель направлена на критическую массу, поскольку в ТЦ работает огромное количество людей. Небольшие магазины итак часто не работают в воскресенье. Им решать, стоит ли им, если изменится порядок, работать в выходные. Может, это открыло бы возможности перед малым бизнесом. Но это вопрос дискуссий – ограничить время работы всех магазинов или нет.

Я считаю, что если обсуждаем ограничение работы по воскресным дням, надо начать с одного воскресенья в месяц и не со всех праздников. Остальное оставить для саморегуляции, дать ТЦ возможность определиться самим. Надо учесть и то, что в Литве существует и торговый туризм – сюда за покупками приезжают граждане Беларуси", – сказал Якелюнас.

Пресс-секретарь премьер-министра Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас сказал, что пока идея ограничения времени работы ТЦ находится на начальной стадии, еще будет ни одна дискуссия.

"Что касается ограничения времени работы ТЦ, пока это – начальная идея, которую еще не обсудили с группами интересов и с обществом. Сегодня еще неясно, и никто не скажет, каким будет окончательное решение, коснется ли оно только ТЦ или маленьких магазинов тоже. Это будет дискуссия, выслушают все стороны, не исключено, что предложат и решение, которое будет распространяться только на крупные ТЦ.

С другой стороны, сторонники идеи сокращения времени работы ТЦ говорят, что это станет толчком и возможностью для небольших магазинов, путем к конкуренции с ними (поскольку ценами конкурировать они не могут), найти свою нишу, закрепиться – эти аргументы также учитывают. Кроме того, говорят и о том, что маленькие магазины могут перенять и европейскую практику - они могут работать или не работать в праздники и воскресные дни по своему желанию - в выходные работают не наемные рабочие, а сами владельцы", – сказал Бержинскас.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал LRT, что если магазины не будут работать в выходные и праздники, то поднимутся цены и начнутся увольнения.

"Если будет принято решение не работать в выходные и в воскресные дни, то пойдет речь об увольнении 3000-4000 рабочих мест только в крупных сетях. Станет меньше работников и в связанных с ними объектах, поскольку рядом с ними много компаний, арендующих помещения", – сказал Вилимас.

Ругинене сказала, что разговоры работодателей о сокращении рабочих мест, когда речь идет об улучшении условий работников, уже не удивляют.

"Разговоры о том, что в результате сектор лишится 3000-4000 рабочих мест – обычный инструмент запугивания, который всегда появляется, как только начинаешь говорить о любых социальных гарантиях работника. Например, о повышении зарплат, об улучшении условий труда, торговцы, работодатели сразу же начинают пугать увольнениями. Это мера давления на правительство и профсоюзы.

Не хотят социального диалога, не пытаются улучшать условия, все делают, чтобы свести на нет предложения. Но на самом деле это должны быть не наши инициативы, а инициативы работодателей, чтобы работники были счастливы на своих рабочих местах", – сказала Ругинене.

По ее словам профсоюзы исследовали этот вопрос и не видят повода к увольнениям.

"Если и будут увольнения, то только по каким-то личным убеждениям работодателей. Сейчас работников не хватает – торговый сектор лидирует по нехватке рабочих. С другой стороны, если магазины не будут работать в праздники и по воскресеньям, то люди не станут покупать меньше. Если в воскресенье магазин не будет работать, люди больше купят в субботу, а это значит, что в субботу нужно будет больше работников", – считает Ругинене.