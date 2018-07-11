На первом этапе планируют создать около 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов инженеров, производителей и исследователей. В течение 10 лет число работников планируют увеличить до 1000.

"Фабрика в Пабраде - очень важна для нашей компании в плане сохранения конкурентоспособности на рынке медицинских услуг, – сказал гендиректор ЗАО Intersurgical Сигитас Жвирблис. - Эта фабрика стала одной из причин, по которой вторую фабрику тоже решили открыть в Литве, а не в другой стране".

"Имея две фабрики, нам будет проще внедрить уже испытанные примеры хорошей практики и делиться опытом", – обобщил он.

"Расширение регионов очень важно для Литвы. Компания Intersurgical успешно выросла до 200 человек и стала одним из основных работодателей не только в Пабраде, но и во всей Восточной Литве. Решение строить фабрику в Висагинасе означает, что эта история успеха может повториться и регионы могут привлечь прямые зарубежные инвестиции, если там есть как физическая, так и образовательная инфраструктура", – сказал глава ПУ "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.

Компания уже участвует в системе образования в Висагинасе. С 2016 г. компания Intersurgical предлагала стажировки для висагинских студентов из Висагинской профессиональной школы.

"Желание инвестора быть рядом с учреждением, которое готовит нужных специалистов, (...) несомненно оживит Висагинас", - сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.

Intersurgical разрабатывает и производит медицинские приборы, связанные с поддержанием дыхательной системы. Эти приборы из Литвы экспортируют в более чем 100 стран мира, в основном - в Великобританию, Францию, Испанию, Германию и Японию.