На первом этапе планируют создать около 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов инженеров, производителей и исследователей. В течение 10 лет число работников планируют увеличить до 1000.
"Фабрика в Пабраде - очень важна для нашей компании в плане сохранения конкурентоспособности на рынке медицинских услуг, – сказал гендиректор ЗАО Intersurgical Сигитас Жвирблис. - Эта фабрика стала одной из причин, по которой вторую фабрику тоже решили открыть в Литве, а не в другой стране".
"Имея две фабрики, нам будет проще внедрить уже испытанные примеры хорошей практики и делиться опытом", – обобщил он.
"Расширение регионов очень важно для Литвы. Компания Intersurgical успешно выросла до 200 человек и стала одним из основных работодателей не только в Пабраде, но и во всей Восточной Литве. Решение строить фабрику в Висагинасе означает, что эта история успеха может повториться и регионы могут привлечь прямые зарубежные инвестиции, если там есть как физическая, так и образовательная инфраструктура", – сказал глава ПУ "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.
Компания уже участвует в системе образования в Висагинасе. С 2016 г. компания Intersurgical предлагала стажировки для висагинских студентов из Висагинской профессиональной школы.
"Желание инвестора быть рядом с учреждением, которое готовит нужных специалистов, (...) несомненно оживит Висагинас", - сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.
Intersurgical разрабатывает и производит медицинские приборы, связанные с поддержанием дыхательной системы. Эти приборы из Литвы экспортируют в более чем 100 стран мира, в основном - в Великобританию, Францию, Испанию, Германию и Японию.
Выручка портала DELFI в прошлом году росла за счет рекламы в интернете (1)
Литовская медиагруппа DELFI, находящаяся в управлении...
В планах - открытие рейса из Вильнюса в Лондонский Сити
В недалеком будущем могут появиться прямые рейсы из...
В столице Литвы продано эксклюзивное здание
В Вильнюсе продано эксклюзивное здание, построенное в...
Жители Литвы меньше верят в подорожание недвижимости (2)
Во втором квартале этого года разница в количестве...
В магазинах Литвы морковь подорожала в два раза (11)
Самый тяжелый сезон больше чем за 10 лет – так можно...
TOP новостей
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (78)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)
11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...
Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)
Работников некоторых специальностей в Литве не...