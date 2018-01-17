Это подтвердила BNS мэр Висагинаса Даля Штраупайте, по словам которой, сейчас в городе готовят необходимую для этого промышленного объекта инфраструктуру, хотя окончательное решение относительно Intersurgical еще нет.
"Мы очень ждем, нам нужно сделать домашнюю работу, мы ее проводим в Smart parkas, делаем все, чтобы только Intersurgical пришел в наш город. (...) Я еще не могу сказать на 100%, что будет, но надеюсь, что будет. Какое-то движение ощущается в нашем крае после закрытия Игналинской АЭС", - сказала Д. Штраупайте BNS.
По словам мэра, проект предполагается развивать в несколько этапов, в течение нескольких ближайших лет предполагается создать около 1500 новых рабочих мест.
Директор действующего в Литве предприятия Intersurgical Сигитас Жвирблис пока не стал комментировать BNS планы развития компании.
Выручка завода Intersurgical в Пабраде в 2016 году составила 94,943 млн. евро - на 8,7% больше, чем в 2015 году, чистая прибыль компании за год увеличилась в 8,9 раза до 6,832 млн. евро.
У компании есть дочернее предприятие в России и представительство в Польше. 100% ее акций принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне компании Intersurgical.
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