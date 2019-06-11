Компания Omberg расширяет портфель своих проектов. В столичном микрорайоне Виршулишкес начинают развивать проект жилых домов Viršuliškių stogai.
Viršuliškių stogai
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У перекрестка ул. Виршулишкю и проспекта Лайсвес построят два 11-этажных дома энергетического класса A+, в каждом будет по 80 квартир, рядом с ними появятся места для отдыха и активных развлечений.

Проект развивают на участке почти 55 соток. В первом доме появятся 1, 1,5, 2, 3 и 4-комнатные квартиры и панорамные апартаменты на последнем этаже. Во всех квартирах будут балконы, а на первом и последнем этажах можно выбирать квартиры с террасами. Площадь квартир от 30 до 96 кв. м, а балконов и террас – 4-25 кв. м.

Цена на квартиры от 52 700 евро.

"Мы считаем Виршулишкес перспективным микрорайоном. Мы видим, что по мере роста доходов жители склонны инвестировать в жилье больших размеров. Поэтому большое внимание уделяется 3-4-комнатным квартирам с просторными гостиными и несколькими ванными комнатами", – сказала заместитель директора Omberg Ольга Дайните.

На территории нового проекта будет 178 мест для парковки.

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