У перекрестка ул. Виршулишкю и проспекта Лайсвес построят два 11-этажных дома энергетического класса A+, в каждом будет по 80 квартир, рядом с ними появятся места для отдыха и активных развлечений.
Проект развивают на участке почти 55 соток. В первом доме появятся 1, 1,5, 2, 3 и 4-комнатные квартиры и панорамные апартаменты на последнем этаже. Во всех квартирах будут балконы, а на первом и последнем этажах можно выбирать квартиры с террасами. Площадь квартир от 30 до 96 кв. м, а балконов и террас – 4-25 кв. м.
Цена на квартиры от 52 700 евро.
"Мы считаем Виршулишкес перспективным микрорайоном. Мы видим, что по мере роста доходов жители склонны инвестировать в жилье больших размеров. Поэтому большое внимание уделяется 3-4-комнатным квартирам с просторными гостиными и несколькими ванными комнатами", – сказала заместитель директора Omberg Ольга Дайните.
На территории нового проекта будет 178 мест для парковки.
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