В вильнюсском ТЦ Akropolis вскоре откроется самый большой магазин сети Maxima

Сообщается, что по этой причине этот магазин получит новое обозначение – четыре Х. Новое имя этого магазина – Maxima XXXX.

DELFI писал, что перед тем как магазин закрыли на ремонт, в нем проходила распродажа товаров. Закрывающийся магазин посетило большое количество покупателей.