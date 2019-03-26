В вильнюсском ТЦ Akropolis вскоре откроется самый большой магазин сети Maxima

Компания Maxima сообщает, что в вильнюсском торгово-развлекательном центре Akropolis обновленный магазин Maximа откроется 11 апреля. По данным компании, это будет самый большой и современный магазин в странах Балтии.
Akropolis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщается, что по этой причине этот магазин получит новое обозначение – четыре Х. Новое имя этого магазина – Maxima XXXX.

DELFI писал, что перед тем как магазин закрыли на ремонт, в нем проходила распродажа товаров. Закрывающийся магазин посетило большое количество покупателей.

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