В вильнюсском ТЦ Akropolis вскоре откроется самый большой магазин сети Maxima

Сообщается, что по этой причине этот магазин получит новое обозначение – четыре Х. Новое имя этого магазина – Maxima XXXX.
DELFI писал, что перед тем как магазин закрыли на ремонт, в нем проходила распродажа товаров. Закрывающийся магазин посетило большое количество покупателей.
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