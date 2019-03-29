В вильнюсском микрорайоне Байорай открылся новый магазин Maximа

В магазин формата X компания Maxima инвестировала около 800 000 евро и создала 26 новых рабочих мест.
"Мы знаем, что наши клиенты ценят такие решения, как возможность сэкономить время за счет касс-самообслуживания, а местной общине актуальны такие моменты как детская площадка и удобная парковка.
Поэтому, планируя магазин, мы учли пожелания клиентов и инвестировали не только в удобное техническое оборудование, но и в социальную инфраструктуру", – сказала представитель Maximа Иртауте Щербавичене.
По ее словам, в магазине оборудовали 3 обычных кассы и 4 кассы-самообслуживания, в которых можно расплатиться как наличными, так и банковскими картами. Общая площадь магазина 886 кв. м, а торговая – 682 кв. м.
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