Новая компания построила в Гуделяйском леcу в пригороде Вильнюса 8 относительно небольших жилых домов и назвала квартал "Лесные орехи" (Lazdynų riešutai).
Namai miške
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Архитектор Витаутас Аветинас постоянно сотрудничает с компанией Constra, поэтому она и обратилась к нему с эти проектом, который разрабатывали в Вильнюсе. Точкой отсчета стал лес.

"На уникальном участке мы разместили дома по кругу – так появилось впечатление упорядоченного беспорядка. Все дома повернуты к лесу, у каждого есть индивидуальный дворик. А форму домов, вертикаль больших окон и материалы для отделки фасада мы отождествили с силуэтами леса и сосен", – рассказал архитектор.

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Материалы использовались натуральные, доминируют камень и дерево.

Дома площадью 130 кв. м. Можно было выбирать внутреннюю планировку из 2-3 вариантов с учетом потребностей покупателя. Практически всем хотелось, чтобы была отдельная зона спальни для родителей с ванной и уборной, гардероб и 2-3 детских комнаты с отдельными ваннами и уборными.

"При создании этого проекта особое внимание уделялось современным и практичным решениям, отвечающим потребностям современного человека", – сказал директор Constra Славомир Волков.

В первую очередь, обратили внимание на размер – сегодня большой дом не считается роскошью. Человек не хочет быть рабом своего дома, ведь за каждым дополнительным, но не используемым квадратным метром нужно присматривать. Это отнимает не только время, но и финансы.

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