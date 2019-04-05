В Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет с регистрационными знаками M-INSK, который, как предполагают, принадлежит российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину.
M-INSK
© Scanpix

Эру информацию порталу DELFI подтвердил глава отдела стратегической коммуникации Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

"Да, могу подтвердить, что такой самолет совершал посадку. Сейчас он уже на взлетной полосе, готовится к отлету. Самолет совершил посадку в 13.03 ч.", – сказал Зеленюс.

По его словам, самолет прилетел в Вильнюс из Дубая, а потом отправился в Москву.

Дмитрим Мазепин - основной владелец и председатель совета директоров Объединённой химической компании "Уралхим".

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