На снимках запечатлен Aircraft Hawker 800. Его регистрационные номера – VP-CSP. Самолет принадлежит Пригожину.
Пригожин - российский предприниматель, связанный с Путиным. В одной из статей в СМИ его назвали путинским поваром, поскольку его рестораны поставляли блюда для гостей Путина из-за границы.
Пригожину принадлежит сеть компаний, в числе которых три бизнеса, обвиненные во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Поэтому в отношении Пригожина и его компаний были введены экономические санкции.
Министерство финансов США расширило санкции против России. В санкционный список добавлен бизнесмен Евгений Пригожин, и одна организация - "Агентство интернет-исследований", также известное как "фабрика троллей".
Американские санкции касаются и всего имущества Пригожина, включая самолет, который был замечен в Вильнюсе.
Сам Пригожин отрицает связь с "Агентством интернет-исследований".
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