В Вильнюсском аэропорту – первый электроавтобус

Специальный автобус для аэропортов предприятию поставит крупнейший в Китае производитель автобусов Yutong.

Автобус шириной три метра и длиной 13 метров может перевозить до 100 человек.

В настоящее время у компании BGS в аэропортах Литвы есть пять дизельных автобусов, в планах замена их всех на электрические.

В прошлом году компания BGS заявила, что за три-пять лет планирует инвестировать 30 млн евро в 80 электроавтобусов и оборудование наземного обслуживания в 13-ти аэропортах мира.