Цель этой инициативы - не только обеспечить пассажиров водой, но и снизить количество используемого пластика, сказано в пресс-релизе аэропорта.
Всего в аэропорту появятся три таких места. Два в шенгенской зоне, одно - не в шенгенской. Пассажиры смогут налить воды в свою тару. Пассажиров призывают использовать для этого многоразовую тару.
"Мы заметили, что пассажирам вода нужна особенно в такой жаркий период. Но мы не сомневаемся, что это понадобиться и в другое время года, чтобы люди могли освежиться или налить воды с собой в дорогу", – сказал глава аэропорта Дайнюс Чюплис.
Работы планируют завершить до конца июня.
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