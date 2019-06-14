Цель этой инициативы - не только обеспечить пассажиров водой, но и снизить количество используемого пластика, сказано в пресс-релизе аэропорта.

Всего в аэропорту появятся три таких места. Два в шенгенской зоне, одно - не в шенгенской. Пассажиры смогут налить воды в свою тару. Пассажиров призывают использовать для этого многоразовую тару.

"Мы заметили, что пассажирам вода нужна особенно в такой жаркий период. Но мы не сомневаемся, что это понадобиться и в другое время года, чтобы люди могли освежиться или налить воды с собой в дорогу", – сказал глава аэропорта Дайнюс Чюплис.

Работы планируют завершить до конца июня.