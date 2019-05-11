В Вильнюсском аэропорту начинают действовать рамочные смарт-детекторы, которые позволят ускорить досмотр пассажиров, сообщила компания Lietuvos oro uostai. Такой системы досмотра сейчас нет ни в одном аэропорту стран Балтии или Польши.
Vilniaus oro uostas/M.Jaugelavičiaus nuotr.

"Помимо постов Службы охраны госграницы (СОГГЛ) теперь мы предлагаем пассажирам возможность пройти пограничную проверку самостоятельно. В зале прибытия мы оборудовали 6 рамочных смарт-детекторов, в зале отправления - четыре. Система автоматических рамок досмотра позволит пассажирам сэкономить время", - сказал для пресс-релиза глава Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.

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Пока рамочные детекторы проходят испытания - пассажира просят просканировать документ и если с ним все в порядке, то пассажир может пройти проверку биометрических данных. Сотрудники СОГГЛ во время испытаний могут проверять пассажиров дополнительно.

Новыми автоматическими рамочными смарт-детекторами могут пользоваться граждане стран Евросоюза (ЕС), Европейского экономического пространства и Швейцарии, личные документы которых содержат цифровой луст. Граждане стран, не входящих в ЕС, будут по-прежнему проходить проверку на специально отведенных для этого постах.

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