"Помимо постов Службы охраны госграницы (СОГГЛ) теперь мы предлагаем пассажирам возможность пройти пограничную проверку самостоятельно. В зале прибытия мы оборудовали 6 рамочных смарт-детекторов, в зале отправления - четыре. Система автоматических рамок досмотра позволит пассажирам сэкономить время", - сказал для пресс-релиза глава Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.
Пока рамочные детекторы проходят испытания - пассажира просят просканировать документ и если с ним все в порядке, то пассажир может пройти проверку биометрических данных. Сотрудники СОГГЛ во время испытаний могут проверять пассажиров дополнительно.
Новыми автоматическими рамочными смарт-детекторами могут пользоваться граждане стран Евросоюза (ЕС), Европейского экономического пространства и Швейцарии, личные документы которых содержат цифровой луст. Граждане стран, не входящих в ЕС, будут по-прежнему проходить проверку на специально отведенных для этого постах.
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