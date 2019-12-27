В Вильнюсском аэропорту - новая услуга

По словам менеджера Вильнюсского аэропорта Дайнюса Чуплиса, водители, которые останавливаются в терминале отправления и оставляют пассажиров, смогут бесплатно пробыть на пандусе до 10 минут.

По словам Д. Чюплиса, в часы пик на терминале отбытия часто возникают заторы не только из-за большого наплыва людей, такси или пассажиров, но и из-за водителей, которые безответственно оставляли автомобили на довольно длительный период времени.