С пятницы отопление отключат в многоквартирных домах Вильнюса и административных зданиях, в детских садах и школах, в поликлиниках и больницах.

"Поскольку в Литве потеплело, было решено объявить об окончании отопительного сезона", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас. Однако он обратил внимание на то, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание.

"Хочу отметить, что в домах, где есть независимые теплоузлы, отопление могут не отключать, если этого хочет большая часть жителей. Для этого надо обратиться к председателю жилтоварищества или администратору и информировать о решении поставщика услуги – Vilniaus šilumos tinklai", – сказал вице-мэр.

Отопительный сезон 2019–2020 гг начался осенью прошлого года. Отопление в детских садах и школах, в поликлиниках и больницах было включено 23 сентября, во всем городе – с 1 октября.

Из-за холодной весны отопительный сезон был долгим. В 2019 г. он завершился 19 апреля, в 2018 - 9 апреля, в 2017 - 4 мая, в 2016 - 2 мая, в 2015 - 24 апреля.