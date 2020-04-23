С пятницы отопление отключат в многоквартирных домах Вильнюса и административных зданиях, в детских садах и школах, в поликлиниках и больницах.
"Поскольку в Литве потеплело, было решено объявить об окончании отопительного сезона", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас. Однако он обратил внимание на то, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание.
"Хочу отметить, что в домах, где есть независимые теплоузлы, отопление могут не отключать, если этого хочет большая часть жителей. Для этого надо обратиться к председателю жилтоварищества или администратору и информировать о решении поставщика услуги – Vilniaus šilumos tinklai", – сказал вице-мэр.
Отопительный сезон 2019–2020 гг начался осенью прошлого года. Отопление в детских садах и школах, в поликлиниках и больницах было включено 23 сентября, во всем городе – с 1 октября.
Из-за холодной весны отопительный сезон был долгим. В 2019 г. он завершился 19 апреля, в 2018 - 9 апреля, в 2017 - 4 мая, в 2016 - 2 мая, в 2015 - 24 апреля.
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