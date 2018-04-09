"В ближайшие несколько дней отопление отключат в многоквартирных домах столицы, в административных зданиях и в школах, в больницах и в детских садах", – сказано в пресс-релизе.

Конец отопительного сезона объявляют, когда становится теплее – когда три дня подряд среднесуточная температура составляет выше 10 градусов тепла.

Согласно статистике прошлых лет, в 2015 г. отопление в Вильнюсе отключили 24 апреля, в 2016 г. – 2 мая, 2017 г. – 4 мая.