В среду горсовет литовской столицы сообщил, что с 17 апреля в городе отключают отопление (отопительный сезон длился 7 месяцев). Такое решение было принято с учетом потепления и дальнейших прогнозов синоптиков. Похожие планы есть у муниципалитета Клайпеды, а Каунас еще оценит ситуацию.
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В пресс-релизе сообщается, что в этом году цена на отопление в Вильнюсе была ниже, чем в прошлом.

С пятницы отопление отключат в дошкольных учреждениях, в школах, в больницах, жилых домах и административных зданиях.

После окончания отопительного сезона компания Vilniaus šilumos tinklai начинает подготовку к следующему сезону – проведет профилактическую проверку и необходимые ремонтные работы.

В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсе закончился 9 апреля, в 2017 г. – 4 мая, в 2016 г. – 2 мая, в 2015 году - 24 апреля. По данным Vilniaus šilumos tinklai, с 1995 года отопительный сезон в Вильнюсе ни разу не заканчивался в марте.

Представители Клайпедского и Каунасского муниципалитетов сказали DELFI, что решение об отключении отопления будет принято на следующей неделе после праздников.

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