Вильнюсская мэрия сообщает, эта новая услуга не только дополнит экосистему общественного транспорта, но и побудит жителей передвигаться разумнее.

Кроме того, в понедельник будет подписан меморандум, которым откроют возможность свободного перемещения по городу и возьмут на себя обязательства продолжать работы по улучшению инфраструктуры дорожек, а каршеринговые компании договорятся участвовать в улучшении культуры движения.

Услуги проката самокатов будут предоставлять компании CityBee, Flash, MyScoote и Unicorn scooters.

Участники презентации 25 февраля смогут первыми испробовать новые модели электрических самокатов.