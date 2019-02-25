25 февраля в Вильнюсе представляют новую услугу - гостям и жителям столицы будут сдавать в прокат электрические самокаты.
Elektrinis paspirtukas
© DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсская мэрия сообщает, эта новая услуга не только дополнит экосистему общественного транспорта, но и побудит жителей передвигаться разумнее.

Кроме того, в понедельник будет подписан меморандум, которым откроют возможность свободного перемещения по городу и возьмут на себя обязательства продолжать работы по улучшению инфраструктуры дорожек, а каршеринговые компании договорятся участвовать в улучшении культуры движения.

Услуги проката самокатов будут предоставлять компании CityBee, Flash, MyScoote и Unicorn scooters.

Участники презентации 25 февраля смогут первыми испробовать новые модели электрических самокатов.

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