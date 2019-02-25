Вильнюсская мэрия сообщает, эта новая услуга не только дополнит экосистему общественного транспорта, но и побудит жителей передвигаться разумнее.
Кроме того, в понедельник будет подписан меморандум, которым откроют возможность свободного перемещения по городу и возьмут на себя обязательства продолжать работы по улучшению инфраструктуры дорожек, а каршеринговые компании договорятся участвовать в улучшении культуры движения.
Услуги проката самокатов будут предоставлять компании CityBee, Flash, MyScoote и Unicorn scooters.
Участники презентации 25 февраля смогут первыми испробовать новые модели электрических самокатов.
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