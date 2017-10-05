ЗАО Euroka построило 4-этажный 28-квартирный дом. Жилье в нем в среднем на треть ниже, чем средняя рыночная цена – от 1050 евро за кв. м. Все работы планируют завершить через несколько месяцев.

ЗАО Euroka развивает проект Tarandės 36 на участке 16 соток, в него инвестировали 2 млн. евро.

4-этажный дом, энергетического класса Б. В нем два подъезда. В доме предлагают 2- и 4-комнатные квартиры площадью 40-82 кв. м, во всех квартирах есть отапливаемые лоджии площадью около 4 кв. м. Стоимость стандартной 2-комнатной квартиры – около 56 000 евро. В доме подземная стоянка на 18 мест и надземная стоянка с местами для 20 машин.

По словам брокера Capital Инги Антанайтене, в Таранде жилье привлекательно из-за доступной цены: "Здесь жилье более доступно, чем в Шнипишкес, Науяместисе или Пилайте, где сейчас ведется интенсивное строительство".

Брокер также заметила, что люди уже не хотят покупать жилье в так называемых "муравейниках", где дом стоит рядом с домом и соседей можно наблюдать через окно своей квартиры, людям хочется больше пространства, однако люди нуждаются и в хорошем сообщении – в Таранде ходит общественный транспорт.