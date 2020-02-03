В Вильнюсе в котловане необычная картина: два автомобиля

Как выяснилось, по адресу проспект Лайсвес, 36, в январе начато строительство бизнес-центра Freedom36. Заказчик проекта – компания Karklita.
DELFI связался с гендиректором компании Ауримасом Мартинкенасом. Тот объяснил, что эти машины остались на этом месте после того, как упразднили действовавшую там стоянку для машин, ее оператор арендовал у Karklita.
"Кому принадлежат автомобили - неизвестно – их искал оператор стоянки, который ранее арендовал этот участок. Мы обращались и в полицию и в Вильнюсскую мэрию, однако выяснить, кому они принадлежат, не удалось.
Автомобили с участка компании не убирали, поиски их владельцев продолжаются", – сказал он и прибавил, что было решено начать подготовку котлована. Убрать машины нельзя было, поскольку они сняты с учета.
"Сейчас на участке копают котлован, подрядчик, не согласовав с заказчиком (ЗАО Karklita), решил временно убрать автомобили на строительную площадку, чтобы они не мешали работам", – сказал он.
Мартинкенас заверил, что поиск владельцев автомобилей продолжает полиция.
Как сказано на сайте Freedom36, на проспекте Лайсвес, 36, появится 6-этажный бизнес-центр. Строительство было начато в январе 2020 года, его планируют завершить в III квартале 2021 года.
В пресс-релизе сказано, что инвестиции в проект составят 30 млн. евро.
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