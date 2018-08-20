Июль - это первый месяц, в котором в столице Литвы с туристов собирали налог на ночлег в размере 1 евро.
Поставщики услуг проживания обязаны собирать эту пошлину и ежемесячно переводить собранную сумму на счёт, указанный администрацией Вильнюсского самоуправления, при заполнении данных декларации.
"В августе о собранной пошлине заявили 214 поставщиков услуг проживания (102 юрлица и 112 физлиц). Декларировано, что собрано 140 016 евро туристической пошлины", – сообщила BNS руководитель Вильнюсского агентства развития туризма и бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене.
По её словам, юридические лица собрали более 119 000 евро, физические - почти 21 000 евро.
Согласно декларированным данным, в июле в Вильнюсе всего было предоставлено более 233 000 ночлегов, а около 93 000 из них в порядке исключения пошлиной не облагались, поскольку предоставлялись группам, несовершеннолетним, учащимся, инвалидам.
Самоуправление Вильнюса рассчитывает, что благодаря пошлине бюджет столицы за год, начиная с 2019 года, должен пополниться 2 млн евро.
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