В Вильнюсе в этом году заасфальтируют 80 км дорог

16 млн. евро на эти работы выделяет город, остальная часть – средства программы по расширению и присмотру дорог.

В первую очередь работы будут начаты на ул. Вяркю, Виршулишкю, Шешкинес и Фабийонишкес – здесь залатают ямы и уложат новый слой асфальта.

Всего обновят 93 участка столичных улиц.

Новый асфальт появится на ул. Сувалку, Пилимо, Витебско, Тоторю, Лапу, M.Даукшос, Оланду, С.Вайнюно, Жемайтес, A.Гоштауто, Гележинкелё, Панерю, Швитригайлос, Витауто, T.Нарбуто, Калварию, Жальгирё, Ринктинес, И.Шимулёнё, Мишкиню, Юстинишкю, Укмергес, Буйвидишкю, С.Станявичаус, Гирулю, Л.Гирос, Видуно, Озо, Пагубес, Диджую Гулбину, Крижёку, Норагишкю, Крижёку Соду 7-ои, Кракишкю, Кремплю, Дваришкю, Мялкё, Вяркю, Жирмуну, Пулко, Апкасу, Антакальнё, Милейшишкю, Виршупё, В.Грибо, Волунгес, Дебесиёс, Ширвё, Швитурё, Б.Сруогос, Винцюнишкю, Шилену, Лауру соду 1-ои, Керамику, Жирго, Жигё, Дунояус, Пелесос, С.Баторо, Метало, Уосю, Парко, Пяргалес, Ретконю, Вилкпедес, Галвес, Й.Янонё, Ю.Тишкевичаус, Яунистес, Веё, Лентварё, Ферменту, Фабрико, В.А.Грайчуно, Мокиклос, Вильняус, переулок Лукишкю, Конституциёс, Эйшишкю, Лайсвес, Пилайтес, Саванорю и Старое гродненское шоссе.

На других улицах – A.П.Каволюко, Шешуолю, Поперяус, Вяркю, (от ул. Жирмуну), Лиздейкос, Вайдилутес, Шалткалвю, Капсу, Линксмои, Э.Андре, Панеришкю – будет обновлено покрытие.