В Вильнюсе начаты работы по приведению в порядок одной из самых главных улиц Науяместиса – Швитригайлос. В течение нескольких месяцев на участке улицы от ул. Кауно до ул. Панерю уложат новый асфальт, заменят бордюры, обновят тротуары, оборудуют дополнительную полосу A, которая соединиться с трассой общественного транспорта. Затем обновят и разметку на этом участке. На ремонт ул. Швитригайлос Вильнюсская мэрия выделила около 200 000 евро.
Tvarkoma Švitrigailos gatvė
© Vilniaus savivaldybė

"После обновления улицы уровень шума снизится примерно на 30%. С учетом результатов проведенных исследований поверхности дороги на ул. Швитригайлос уложат асфальт нового типа с особым наполнителем", – сказал глава отдела сообщения при Департаменте хозяйства и транспорта Гинтаутас Няура.

Tvarkoma Švitrigailos gatvė
Tvarkoma Švitrigailos gatvė
© Vilniaus savivaldybė

Этот наполнитель – новинка на улицах столицы, которую рекомендуют эксперты Вильнюсского университета им. Гедиминаса.

"Верхний слой асфальта с низким уровнем шума отличается особой текстурой. Когда по такому асфальту проезжают колеса, снижается так называемый шум от сжатия и последующего "взрыва" воздуха. Исследования показали, что для снижения этого эффекта используют разного рода резину для покрышек", – сказал глава компании Grinda Кястутис Вайцекютис.

Tvarkoma Švitrigailos gatvė
Tvarkoma Švitrigailos gatvė
© Vilniaus savivaldybė

Чтобы участники движения столкнулись с минимальными неудобствами, ул. Швитригайлос будут ремонтировать не всю сразу, а поэтапно, кусками. После того как эту улицу приведут в порядок, около 22 000 вильнюсцев, которые ежедневно проезжают по ней почувствуют перемены к лучшему.

На данный момент в Вильнюсе приводят в порядок ул. Уосю, Ретконю, Тоторю, Б.К.Балучё, Жарию, Балтосёс Вокес, Антакальнё, Гележинё Вилко, Осло, Вярлю, Юстинишкю и др.

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