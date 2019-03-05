

Этот центр обучения находится на втором этаже над реальным магазином сети. Он предназначен для обучения новых работников – кассиров, работников в зале и пекарей.

Внутри можно увидеть красиво разложенные на полках искусственные сладкие перцы, апельсины и даже торты. Рядом находится несколько касс, за которыми обучают будущих кассиров.

Директор управления сетью Palink Лина Муйжене сказала, что такая идея родилась, когда сеть ознакомилась с опытом компаний в других странах.

"Идея родилась в результате сотрудничества с коллегами. Первые центры обучения были открыты в Чехии в 2015 г. Поскольку коллеги зафиксировали хороший результат, мы решили открыть такой центр и у нас", – сказала Муйжене.

По ее словам, в этом центре потенциальных работников знакомят с мировоззрением сети, со спецификой работы.

"У нас и прежде были специальные программы обучения, проводили курсы, но они не были такими же качественными. Они проходили в реальном магазине, работа шла с настоящими деньгами, у учеников это вызывало большой стресс, обучение проводил другой работник", – сказала Муйжене, заметив, что ежемесячно сеть принимает на работу около 260 человек 260 darbuotojų.

В центре будут проходить и конференции.

"В центре будут готовить работников из 26 городов страны. Люди будут приезжать сюда учиться. В год планируем обучать около 1000 человек", – сказала Муйжене.

Гендиректор Palink Герард Рог сказал, что в ближайшее время Iki планирует открыть 20 новых магазинов и обновить еще 30.

"Я надеюсь, эти магазины будут открыты в течение 3 лет. Это потребует времени", – сказал он.