Этот центр обучения находится на втором этаже над реальным магазином сети. Он предназначен для обучения новых работников – кассиров, работников в зале и пекарей.
Внутри можно увидеть красиво разложенные на полках искусственные сладкие перцы, апельсины и даже торты. Рядом находится несколько касс, за которыми обучают будущих кассиров.
Директор управления сетью Palink Лина Муйжене сказала, что такая идея родилась, когда сеть ознакомилась с опытом компаний в других странах.
"Идея родилась в результате сотрудничества с коллегами. Первые центры обучения были открыты в Чехии в 2015 г. Поскольку коллеги зафиксировали хороший результат, мы решили открыть такой центр и у нас", – сказала Муйжене.
По ее словам, в этом центре потенциальных работников знакомят с мировоззрением сети, со спецификой работы.
"У нас и прежде были специальные программы обучения, проводили курсы, но они не были такими же качественными. Они проходили в реальном магазине, работа шла с настоящими деньгами, у учеников это вызывало большой стресс, обучение проводил другой работник", – сказала Муйжене, заметив, что ежемесячно сеть принимает на работу около 260 человек 260 darbuotojų.
В центре будут проходить и конференции.
"В центре будут готовить работников из 26 городов страны. Люди будут приезжать сюда учиться. В год планируем обучать около 1000 человек", – сказала Муйжене.
Гендиректор Palink Герард Рог сказал, что в ближайшее время Iki планирует открыть 20 новых магазинов и обновить еще 30.
"Я надеюсь, эти магазины будут открыты в течение 3 лет. Это потребует времени", – сказал он.
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