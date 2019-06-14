"В нашем автобусном парке сейчас есть 58 автобусов MAN. Эти немецкие автобусы отличаются надежностью, они просторны и удобны как для пассажиров, так и для водителей. В новом MAN Lion‘s City есть немало новшеств. Одно из них – новый двигатель, он более легкий и экономичный, использует на 6% меньше горючего", – сказал представитель Vilniaus viešasis transportas Миндаугас Жалкаускас.

Он рассказал, что компания постоянно тестирует новые автобусы – с учетом результатов тестирования будут решать, какие транспортные средства больше всего подходят для использования в Вильнюсе.