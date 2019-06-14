14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип гибридного автобуса нового поколения MAN Lion‘s City, доставленный прямо с завода в Польше. Его будут тестировать на улицах литовской столицы до 27 июня, а потом будут решать, закупать ли этот транспорт.
Vilniuje testuojamas MAN Lion‘s City hibridinis autobusas
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"В нашем автобусном парке сейчас есть 58 автобусов MAN. Эти немецкие автобусы отличаются надежностью, они просторны и удобны как для пассажиров, так и для водителей. В новом MAN Lion‘s City есть немало новшеств. Одно из них – новый двигатель, он более легкий и экономичный, использует на 6% меньше горючего", – сказал представитель Vilniaus viešasis transportas Миндаугас Жалкаускас.

Он рассказал, что компания постоянно тестирует новые автобусы – с учетом результатов тестирования будут решать, какие транспортные средства больше всего подходят для использования в Вильнюсе.

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