"В нашем автобусном парке сейчас есть 58 автобусов MAN. Эти немецкие автобусы отличаются надежностью, они просторны и удобны как для пассажиров, так и для водителей. В новом MAN Lion‘s City есть немало новшеств. Одно из них – новый двигатель, он более легкий и экономичный, использует на 6% меньше горючего", – сказал представитель Vilniaus viešasis transportas Миндаугас Жалкаускас.
Он рассказал, что компания постоянно тестирует новые автобусы – с учетом результатов тестирования будут решать, какие транспортные средства больше всего подходят для использования в Вильнюсе.
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