В Вильнюсе во вторник стартует услуга по прокату электрических самокатов.
DELFI eksperimentas: bandome elektrinius paspirtukus

Услугу представляет каршеринговая компания CityBee.

Вильнюсская мэрия ранее сообщала, что такую услугу планируют представить не только CityBee, но и компании Flash, MyScoote, Swop и Unicorn scooters.

Взять самокат на прокат можно при помощи мобильного приложения. Взять самокат можно в одном месте, а оставить в другом.

Услугой могут пользоваться все жители от 18 лет и старше.

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