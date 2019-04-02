Услугу представляет каршеринговая компания CityBee.

Вильнюсская мэрия ранее сообщала, что такую услугу планируют представить не только CityBee, но и компании Flash, MyScoote, Swop и Unicorn scooters.

Взять самокат на прокат можно при помощи мобильного приложения. Взять самокат можно в одном месте, а оставить в другом.

Услугой могут пользоваться все жители от 18 лет и старше.