Услугу представляет каршеринговая компания CityBee.
Вильнюсская мэрия ранее сообщала, что такую услугу планируют представить не только CityBee, но и компании Flash, MyScoote, Swop и Unicorn scooters.
Взять самокат на прокат можно при помощи мобильного приложения. Взять самокат можно в одном месте, а оставить в другом.
Услугой могут пользоваться все жители от 18 лет и старше.
Olympic Casino наказана штрафом почти в 0,5 млн евро (1)
Группа Olympic Casino Group Baltija , принадлежащая крупнейшему...
Якелюнас предал огласке эл. письмо главы Центробанка Литвы: обвиняет в сознательном сокрытии информации (3)
Председатель парламентского комитета по бюджету и...
В Вильнюсе стартует услуга по прокату самокатов (1)
В Вильнюсе во вторник стартует услуга по прокату...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...
TOP новостей
Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (77)
Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...
Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (2)
Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...
Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (102)
Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...
Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы
Профсоюз медработников системы учреждений лишения...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...