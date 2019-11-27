В сообщении Литовской ассоциации перевозчиков сказано, что цель акции протеста - обратить внимание на безответственные решения властей, которые омрачают будущее этого сектора.

Колонна из 11 тягачей ездила по проспекту Гедиминаса мимо правительства, министерств, парламента, а также по ул. А.Гоштауто. Тягачи были украшены траурной символикой.

Гендиректор ассоциации Linavа Мечисловас Атрошкявичюс сказал DELFI, что тягачами управляли как водители, так и несколько предпринимателей.

"Есть водители, есть несколько владельцев, а говорить, что они против того, чтобы им подняли зарплату... Они против того, чтобы государство повышало налоги, ведь умные водители понимают, что они более высокие зарплаты не получат", – сказал он и прибавил, что водителям за участие в акции заплатили.

"Они и сегодня работают, это как рабочий день, им точно платят", – сказал собеседник.

Между тем протестовавший у здания правительства глава Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас сказал, что частью тягачей, участвовавших в акции, управляли белорусы и украинцы.

"Водители специально говорили с ними, – сказал он DELFI. – Есть 4500 компаний, которые творят, черти знает что. Это такой цинизм – нанимать тех же водителей, показывая другим, что из вашей же среды нанимаем выступать против ваших интересов".

Цузанаускас сказал, что вряд ли участвующие в акции украинцы понимают., где они находятся.

"Понимают ли они, зачем они едут? С другой стороны, почему бы не поехать, ведь за 20 минут получишь 100 евро?" – задал он риторический вопрос.

Возможности поговорить с водителями у журналистов не было.

По данным ассоциации Linavа, все разрешения на проведение акции получены.

"Мы приносим наши извинения водителям и пассажирам общественного транспорта за временные неудобства во время акции.

Однако для нас, представителей малого бизнеса, это последняя возможность обратить внимание власти и призвать ее очнуться, отозвать принятые решения, которые похоронят малый бизнес", – сказал гендиректор Linavа Мечисловас Атрошкявичюс.

Перевозчики решили провести такую акцию после того, как правительство приняло поправки и намеревается увеличить коэффициент зарплат водителей с 1,3 до 1,65. По данным Linavа, такое решение в Литве было принято после того как в Евросоюзе проводят процедуру принятия пакета мобильности.

Чтобы до конца исчерпать возможности конструктивного диалога с властями, перевозчики ассоциации Linavа отозвали акцию протеста, которая была назначена на 20 ноября у здания парламента. Вместо этого правящим вручили декларацию, подписанную 279 компаниями.

В то же время около здания правительства проходила акция протеста Литовской конфедерации профсоюзов и Профсоюза водителей. Цель этой акции - показать работодателям, что постановление правительства о повышения базовой зарплаты водителей на 28% - это необходимый и логичный шаг.

"Ассоциация Linava долго не только не хотела решать этот вопрос во время переговоров и прилагала усилия для того, чтобы зарплаты водителей не росли. Хорошо, что правительство не поддалось на шантаж, прислушалось к нашим аргументам, – сказала председатель ЛКП Инга Ругинене. – А теперешние лихорадочные усилия Linavа для отзыва постановления – верх цинизма".

"До сих пор не приходилось в Литве видеть акции протеста, организуемые работодателями против повышения зарплат, – вторила ей председатель Профсоюза водителей Йовита Янчаускене. – Нам пытаются доказать, что создание достойных и человеческих условий труда - это развал бизнеса, несмотря на то, что в этой сфере работодатели долгое время пользовались привилегированным положением и платили работникам зарплату практически в виде суточных.

Между тем водители не только бедствуют из-за тяжелых условий труда, но и не получают достаточные социальные гарантии, поэтому уезжают в рейсы больные, а когда возвращаются из рейса, не могут быть уверены, что им выплатят зарплату".

Водители собрались на пикет с белыми повязками или бинтами на руках, чтобы показать, что дальнобойщики вынуждены работать даже если у них болят руки или наложен гипс, поскольку не получают нормальные пособия по болезни.