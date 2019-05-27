В Вильнюсе состоялся праздник автомобилей марки Mercedes

Один из организаторов праздника Римас Олшаускас рассказал, что на первый праздник 9 лет назад собрались всего 17 участников, а сейчас их уже больше 100.

Праздник прошел в Ogmios miestаs, где можно было увидеть самые разные автомобили марки Mercedes-Benz - от новейших моделей, до уникального Mercedes-Benz 290 1935 года выпуска.

Однако публика отдала свои симпатии другому классическому автомобилю - победил красный кабриолет 190 SL. Это единственная зарегистрированная в Литве модель такого типа, которая была выпущена в 1958 г. Сейчас цена на машины этого типа начинается от 100 000 евро и в зависимости от состояния и истории может достигать 150 000-175 000 евро и больше.

В мероприятии принимали участие энтузиасты из Литвы, Латвии, Германии, Польши и России, а приз гостям из самой удаленной страны в этом году достался итальянцам. Они приехали в Литву на купе класса S 2018 года, преодолев 2600 км.

Организатор MB klubas учредил особую номинацию для исторических автомобилей. На этот раз этот титул достался W114 Mercedes-Benz 250 1968 года.

А лучшим автомобилем на празднике этого года признали 560 SL 107 серии - черный кабриолет (1989 г.в.), который приехал из России, преодолев почти 1000 км.