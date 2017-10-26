Магазин был открыт в ноябре 2015 г., но работал недолго – всего 1,5 года. После того как в помещении зафиксировали деформацию полов и другие дефекты. он был закрыт.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Гедре Бельските 26 октября показала журналистам, где была деформация и сообщила, что сейчас никакой опасности нет.

"Визуально пол казался неровным, немного накренилась одна колонна – около алкогольного отдела, у стены. Это было видно невооруженным глазом, поэтому мы сразу вызвали экспертов и закрыли магазин", – сказала она.

Бельските уверяла, что конструкции здания - фундамент и стены укреплены, а во время приведения магазина в порядок, даже не вывозили товары и продукты, за исключением товаров с коротким сроком годности.

В сентябре этого года компания сообщила, что фирма Ekspertika проверила здание и выявила, что он оно не аварийное, но были признаки аварийного состояния – были видны дефекты пола и стен.

"По словам специалистов Ekspertika, основная причина таких деформаций - непроведение тщательных геологических и инженерных исследований при проектировании, несмотря на то, что этого требует закон.

По рекомендации экспертов, владелец здания компания BM būstas разработала план по укреплению стен и пола. Это решило проблему, поэтому эксперты признали, что здание никакой опасности не представляет", – информировала компания.

Адвокат Саулюс Авижа 26 октября рассказал, что здание дало осадку из-за ошибки при проектировании.

Он отрицал возможность дальнейших подобных проблем из-за специфики грунта в этом месте: "Это неправда, что здание дает осадку. По распоряжению мэрии, за зданием следили с первого дня обнаружения проблемы, альтитуда не изменилась со дня строительства".

Здание строила компания Lakaja, которая ныне обанкротилась. Принадлежит здание компании Игоря Леонтьева BM Būstas.

Леонтьев сказал, что сумма ущерба пока неизвестна, но экспертиза и дополнительные работы обошлись в 800 000 евро. "Еще есть другие убытки – убытки Rimi из-за неполучения арендной платы и т.д. Вся сумма будет известна через 30 дней", – сказал он.

Единственный арендатор здания – Rimi Lietuva, которая сдает помещения еще 16 магазинам.