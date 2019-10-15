На прошлой неделе начались работы по сносу Дворца профсоюзов на горе Таурас. Сейчас от передней части фасада остались только колонны.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В начале работ глава компании Statybų kodas Лаурас Данис сказал, что при сносе здание должно "съехать внутрь". Все работы по сносу здания планируют завершить до конца этого года.

"Мы начинаем новую эру в Вильнюсе, который идет вперед, переставая топтаться на месте. Наша цель – до конца года снести здание. Мы понимаем, что это здание вызывает много сантиментов и воспоминаний у вильнюсцев, но состоялся конкурс, испанские архитекторы спроектируют новый концертный зал, многофункциональный центр, в котором будет проходить масса мероприятий, который станет центром притяжения", – сказал глава администрации города Повилас Подярскас.

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Вильнюсцы, проходящие мимо, наблюдают за ходом работ. У некоторых снос здания вызывает грусть, это показывает и оставленный у забора похоронный венок. Фотограф DELFI представил снимки с места, где проводят работы:

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