По данным Департамента статистики Литвы, с июля 2015 г. по июль 2019 г. цены на услуги парикмахеров увеличились на 24%.
Особенно высокие цены в Вильнюсе.
Экономист Swedbank Грета Илеките сказала DELFI, что разницы в ценах на эти услуги в разных городах, обусловлены разницей в зарплатах в общем и разницей в ценах на аренду помещений.
"В первом квартале этого года средняя зарплата в Вильнюсе была почти на 10% выше, чем в Каунасе и Клайпеде. Разница в зарплатах заметна уже больше 10 лет и она растет с каждым годом. Поэтому покупательная способность в столице выше, чем в других городах. Цены на аренду и недвижимость также важны, как известно, на содержание помещения в Вильнюсе требуется больше средств. Рост цен на недвижимость, высокий спрос, более высокие зарплаты - вот основные причины роста цен в столице", – сказала Илеките.
Многие жители Вильнюса по этой причине ездят к себе на родину в небольшие города не только, чтобы навестить родственников, но и чтобы сходить к парикмахеру или косметологу. По словам собеседников DELFI, цены в регионах могут быть и в несколько раз ниже, а качество выше, чем в столице.
"В Вильнюсе я живу больше 5 лет, однако я всегда стригусь у парикмахера в Игналине. Иногда жду месяц-два, чтобы к ней попасть, потому что там дешевле, да и специалист надежный. Сейчас уже у меня есть парикмахер и в Вильнюсе, потому что в Игналину я стала ездить реже: в Вильнюсе стрижка стоит 20–40, а в Игналине 6–12 евро", – сказала Лаура.
"В Пасвалисе я плачу 10 евро, а в Вильнюсе хороший мастер стоит 40 евро. Кроме того, парикмахер меня знает давно, знает мои вкусы. Сильно отличаются цены на покраску волос.
Стрижка и покраска стоит 20 евро, а мои подруги в Вильнюсе платят и по 100 евро. Конечно, в спальных районах можно найти дешевле, но качество, я думаю, хуже. Я думаю, все услуги в Пасвалисе в среднем на 30% дешевле", – рассказала Милда.
Гинтаре из Вилкавишкиса в выходные навещает родных, а заодно ходит стричься.
"В Вильнюсе не раз я платила огромные деньги за некачественные услуги парикмахеров. На родине я получаю хорошую услугу, качество меня удовлетворяет, как и цены - 20–30 евро за стрижку и покраску. В Вильнюсе цены примерно в два раза выше. Если бы качество было лучше, я ходила бы и в Вильнюсе, но последний опыт меня разозлил. Одна парикмахер покрасила волосы не в тот цвет и еще уверяла, что оранжевый - это серый", – рассказала Гинтаре.
К мастерам в небольшие города ездят не только девушки, но и молодые люди.
"В Паневежисе, не в самой дешевой парикмахерской, я плачу 8 евро, еще оставляю пару евро "чаевых". В Вильнюсе на Жверинасе плачу 12 евро, но были места, где платил 18–22 евро", – сказал Андрюс.
Женщины рассказали DELFI, что и другие услуги в регионах дешевле.
"Депиляция бикини стоит 20 евро в Вильнюсе, а в Мариямполе – 10 евро. Есть и в Мариямполе по 20, но там за эти деньги предлагают и другие услуги. Наращивание ногтей – 14 евро, педикюр 14 евро. В Вильнюсе за те же услуги девушке, которая работает на дому, я платила 18 евро за гелевый маникюр", – сказала Довиле.
"Вообще, в Литве цены на услуги быстро растут, особенно на гостиницы, кафе и рестораны. (...)", – сказала экономист Илеките.
Что касается услуг парикмахеров, экономист напоминает, что те, кто ездит за этими услугами в другие города теряют деньги на транспорт и время.
"Когда человек выбирает эти услуги около дома, он экономит время. Качество услуг по большей части зависит от навыков специалиста, поэтому разница между специалистами есть в пределах того же города", – сказала экономист.
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