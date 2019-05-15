"Я рад видеть прогресс в этом деле: в феврале мы объявили международный конкурс на архитектурную идею, который пользуется огромным интересом, а сегодня мы делаем еще один шаг в сторону символа Вильнюса - концертного зала на горе Таурас. Уже в 2023 году на горе будет возвышаться современный Национальный концертный зал. Планируется, что первый концерт в нем состоится по случаю 700-летия Вильнюса", - сказал вице-мэр Витаутас Миталас.
Согласно сообщению, сейчас готовят проект по сносу здания, позже проведут конкурс на проведение этих работ, которые планируют завершить к концу декабря 2019 г.
Конкурс на архитектурный проект будет длиться до начала июля 2019 года. В 2021 г. начнется строительство Концертного зала. В нем должны быть два зала - на 1700 и на 500 мест.
Дворец профсоюзов был построен в 1963 году. В течение длительного времени здание стояло заброшенное и никак не использовалось. В 2004 г. в здании начался большой пожар, уничтоживший часть здания, правое его крыло почти полностью сгорело. После этого здание не ремонтировали, дворец приходил в запустение. 1 августа 2018 года во время экспертизы здания выяснилось, что оно не только пострадало во время пожара, но и функционально износилось, кроме того, мешает строительству Концертного зала, поэтому его решили снести.
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