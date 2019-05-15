Члены Вильнюсского горсовета решили снести ненужный Дворец профсоюзов, на его месте на горе Таурас появится Концертный зал. На снос дворца правительство выделило 1,9 млн. евро. Планируется, что здание снесут до конца 2019 года.
Profsajungų rūmai
© DELFI / Tomas Vinickas

"Я рад видеть прогресс в этом деле: в феврале мы объявили международный конкурс на архитектурную идею, который пользуется огромным интересом, а сегодня мы делаем еще один шаг в сторону символа Вильнюса - концертного зала на горе Таурас. Уже в 2023 году на горе будет возвышаться современный Национальный концертный зал. Планируется, что первый концерт в нем состоится по случаю 700-летия Вильнюса", - сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Статьи по теме:
Вильнюсская мэрия: стоимость дворца профсоюзов установит суд  (15)
За Дворец профсоюзов мэрия заплатит 6 млн. евро  (8)

Согласно сообщению, сейчас готовят проект по сносу здания, позже проведут конкурс на проведение этих работ, которые планируют завершить к концу декабря 2019 г.

Конкурс на архитектурный проект будет длиться до начала июля 2019 года. В 2021 г. начнется строительство Концертного зала. В нем должны быть два зала - на 1700 и на 500 мест.

Дворец профсоюзов был построен в 1963 году. В течение длительного времени здание стояло заброшенное и никак не использовалось. В 2004 г. в здании начался большой пожар, уничтоживший часть здания, правое его крыло почти полностью сгорело. После этого здание не ремонтировали, дворец приходил в запустение. 1 августа 2018 года во время экспертизы здания выяснилось, что оно не только пострадало во время пожара, но и функционально износилось, кроме того, мешает строительству Концертного зала, поэтому его решили снести.

Статьи по теме:

Дворец на горе Таурас может достаться Азербайджану (101)

Посольство Азербайджана в Литве хочет приобрести...

Бирутис и Шимашюс хотят перенять Дворец профсоюзов у предпринимателей (24)

Правительству Литвы предложат приобрести у...

Бизнес

В Старом городе Вильнюса вместо поликлиники появится жилой дом (1)

В Старом городе Вильнюса оживают заброшенные здания. В...

Эксперты предлагают использовать терминал СПГ для выработки электроэнергии и тепла (3)

Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Т СПГ...

Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...

НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...

City Service будет расширяться на Чехию и Словакию

Предприятие по комплексному надзору за недвижимостью...

TOP новостей

Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"

Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...

За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)

Приближается лето, время, когда на взморье начинается...

НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...

Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (15)

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...

Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...