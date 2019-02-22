В Вильнюсе планируют грандиозную реконструкцию инфраструктуры, которая должна улучшить сообщение в городе, особенно для грузового транспорта: мэрия объявила конкурс на реконструкцию перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минского шоссе, пишет madeinvilnius.lt.
© Shutterstock

Транспортная артерия, по которой сейчас проезжает больше 60 000 автомобилей в день будет реконструирована в двухуровневый перекресток. Четыре полосы на ул. Жирню и часть Минского шоссе (всего 800 м) окажутся в тоннеле, над которым разместится регулируемый светофорами перекресток ул. Лепкальнё. На перекрестке построят виадук длиной 23 и шириной 78 м.

"Город растет и расширяется. Мы постоянно улучшаем сообщение, чтобы горожане сталкивались с как можно меньшими проблемами. Реконструкция перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минского шоссе займет несколько лет, но обеспечит безопасное и удобное сообщение, снизит заторы, пользу ощутят 20 000 вильнюсцев", – сказал глава города Ремигиюс Шимашюс.

На этом месте обновят пешеходные и велодорожки (2,2 км), оборудуют освещение, остановки, светофоры.

Работы начнутся летом 2019 года. Стоимость проекта – около 30 млн. евро.

Больше 8 млн. евро выделит Вильнюсская мэрия, остальные 22 млн. – правительство. Проект планируют завершить в 2020 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Danske Bank больше не будет предоставлять в Литве банковские услуги

Danske Bank намерен сосредоточиться на клиентах Северных...

Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (3)

Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...

Латвийская газета: Инвесторы избавляются от акций Swedbank (1)

Очередной скандал с отмыванием денег в странах Балтии...

Жители ощутят результат строительства стадиона: увеличатся заторы (5)

Вильнюсский горсовет 20 февраля одобрил договор о...

В Вильнюсе проведут реконструкцию улицы Лепкальнё (3)

В Вильнюсе планируют грандиозную реконструкцию...

TOP новостей

Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (5)

До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...

Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (3)

Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...

Kamilė Šėraitė Algirdas Sysas

О памятнике в центре Вильнюса: это памятник не писателю, а предателю (289)

Когда Вильнюс избавиться от памятников советского...

Латвийская газета: Инвесторы избавляются от акций Swedbank (1)

Очередной скандал с отмыванием денег в странах Балтии...

Такого не было уже 10 лет: что делать, если вы хотите взять ипотечный кредит (5)

Не таят ли в себе еще один кризис дорожающая...