В престижном Вильнюсском районе Жверинас продают двухэтажный дом площадью 400 кв. м. Его стоимость – 1,7 млн. евро.
Prabangus namas Žvėryne / Luminor būstas


Дом был построен в 2013 году.

"Никакой драмы, потребности людей меняются примерно каждые 10 лет. В данном случае это произошло раньше. Чаще всего люди просто "вырастают" из своего дома или напротив, дом становится слишком просторным, поскольку дети покидают родителей", – сказала брокер компании Luminor būstas Агне Навицкене.

В доме 5 комнат, на первом этаже просторная гостиная – почти 52 кв. м, 20-метровый холл. На втором этаже 3 комнаты с персональными ваннами. На цокольном этаже – гараж для трех автомобилей, котельная, прачечная, сушилка. На участке площадью 7 соток есть крытая терраса с очагом (отдельное здание).

Жверинас считается престижным районом, однако здесь живут не только состоятельные жители. В районе есть немало старых домов на 2-4 квартиры.

"Но этот дом находится в одном из самых красивых мест района, напротив аллеи, поэтому он не окружен постройками со всех сторон, не зажат между ними. Рядом пруды, покой", – сказала брокер.

Она признала, что продажа таких объектов - нелегкое дело, поскольку лишь немногим они по карману, а те, у кого есть деньги - клиенты с конкретными запросами.

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