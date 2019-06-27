Победитель конкурса должен будет оценить здание, представить рекомендации по повышению ликвидности и стоимости, а также указать форму продажи, сроки и цену, организовать продажу.
Предложения можно подавать до 1 июля.
Глава "Литовской почты" Аста Сунгайлене" в мае сказала, что планируют продать Центральные почтамты в Вильнюсе и Клайпеде. Что касается Кауансского почтамта, то надеются, что его выкупит государство, поскольку оно представляет собой объект культурного наследия.
В 2017 году "Литовская почта" уже сообщала о планах в связи с продажей почтамтов в 3 крупных городах Литвы.
Тогда объявляли и конкурс по продаже – вильнюсское здание оценили более чем в 11 млн. евро, каунасское – в 1,62 млн., а клайпедское – в 1,57 млн.
Однако конкурс остановили Министерство транспорта и сообщения.
Вильнюсский центральный почтамт находится на проспекте Гедиминаса рядом с ТЦ Go9.
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