Победитель конкурса должен будет оценить здание, представить рекомендации по повышению ликвидности и стоимости, а также указать форму продажи, сроки и цену, организовать продажу.

Предложения можно подавать до 1 июля.

Глава "Литовской почты" Аста Сунгайлене" в мае сказала, что планируют продать Центральные почтамты в Вильнюсе и Клайпеде. Что касается Кауансского почтамта, то надеются, что его выкупит государство, поскольку оно представляет собой объект культурного наследия.

В 2017 году "Литовская почта" уже сообщала о планах в связи с продажей почтамтов в 3 крупных городах Литвы.

Тогда объявляли и конкурс по продаже – вильнюсское здание оценили более чем в 11 млн. евро, каунасское – в 1,62 млн., а клайпедское – в 1,57 млн.

Однако конкурс остановили Министерство транспорта и сообщения.

Вильнюсский центральный почтамт находится на проспекте Гедиминаса рядом с ТЦ Go9.