Архитектор Сигитас Кунцявичюс, работающий с таким проектом, сказал, что обычные и модульные постройки отличаются только конструкциями.

"В мире модульные постройки ценятся потому, что их строительство занимает немного времени, их легко перенести на другое место, если возникает такая необходимость, кроме того, это экопостройки из дерева и металла. В Вильнюсе как и в других крупных городах фиксируется непостоянный демографический фон, в определенное время развиваются какие-то отдельные территории, там увеличивается число жителей, соответственно, растет спрос на услуги. Модульные постройки позволяют решить эту проблему", – сказал Кунцявичюс.

Сейчас в Вильнюсе в очереди в детские сады стоит 7491 (без учета тех, кто хочет поменять детские сад) ребенок, имеющиеся детские сады посещает 28 668 детей.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что скандинавская практика поможет решить актуальный для родителей вопрос.

"Вопрос места в детских садах в начале срока полномочий был одним из самых насущных. И как приятно говорить "был" поскольку после появления больше 2500 новых мест, и осуществления 6 проектов модульных детских садов, родители не будут задаваться вопросом "пойдем ли мы в детский сад", они будут спрашивать себя "в какой детский сад пойдет мой ребенок", – сказал Шимашюс.

В Вильнюсе появятся 6 модульных детских садов, которые смогут посещать 630 детей. Модульные пристройки появятся у детских садов Gabijėlė (Пашилайчай), Vandenis (Фабийонишкес), Atžalėlės (Антакальнис), Gintarėlis (Балтупяй), Strazdelis (Каролинишкес), Medynėlis (Каролинишкес).