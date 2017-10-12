Только на первом этапе развития проекта компания планирует инвестировать 6,4 млн. евро: на них построят комплекс из трех многоквартирных домов и оборудуют необходимую инфраструктуру.
"Пилайте - один из самых интересных и быстрорастущих районов Вильнюса, в котором прекрасно сочетается городская жизнь с близостью природы. В северной части района у нас есть несколько расположенных рядом участков, застройку которого мы начинаем с комплекса жилых домов. Мы также оборудуем продолжение ул. М.Мажвидо и улицы, необходимые для нового квартала. Развитие первого этапа работ планируется до конца 2018 года", – сказала директор Eriadas Вита Жутаутайте.
Планируют, что на первом этапе на участке 64 соток построят дома общей площадью больше 6000 кв. м.
По словам директора Eriadas, Martyno namai - это комплекс пятиэтажных домов, в которых будут оборудованы 2–3-комнатные квартиры, площадью 38-61 кв. м, однако если в этом будет необходимость, их можно перепланировать в более просторные квартиры. Строители квартала Martyno namai говорят, что на рынке недвижимости ощущается новая тенденция – люди стали искать более просторное жилье.
"Мы хотим оставить за покупателями свободу выбора, если им нужно большее по площади жилье. В ходе осуществления проекта мы будем следить за спросом и, если будет необходимость, формировать квартиры большей площади. Жители Пилайте - это те люди, которым нравится этот район, они часто не хотят менять место жительства и просто ищут более просторное или удобное жилье для себя и своей семьи", – сказала Жутаутайте.
Строительство всего квартала Eriadas намерена завершить в течение нескольких лет.
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