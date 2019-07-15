В Вильнюсе появится 5 новых мест для зарядки электромобилей

"В столице, где концентрация жителей и рабочих мест самая большая, очень актуальна возможность использования дружественных для окружающей среды средств. Вероятно, что удобная инфраструктура для электромобилей побудит жителей выбирать именно эти машины", – сказал Масюлис.

По данным Вильнюсской мэрии, мощные места зарядки для двух электромобилей будут оборудованы на трассах магистральных дорог: ул. Гарюну, 70, Молетское шоссе, 28, ул. Лепкальнё, 116, аллея Саулетякё, 5 и проспект Пилайтес, 27. Это позволит зарядить автомобиль на выезде из города или на въезде в него.

На всех таких местах зарядки электромобилей, оборудованных на деньги ЕС, зарядка будет бесплатной в течение 5 лет. Кроме того, в Вильнюсе электромобили можно бесплатно оставлять на платных стоянках. Кроме того, на них можно ездить по полосам для общественного транспорта.

Воспользоваться средствами ЕС для оборудования мест для зарядки электромобилей планируют 17 самоуправлений Литвы. На это планируют выделить в общей сложности 2,11 млн. евро из Европейского фонда регионального развития.