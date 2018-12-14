Правда, стоит отметить, что подземной парковки под зданием не будет, машины можно будет оставлять на имеющейся рядом парковке. В проектных предложениях сказано, что будет использоваться парковка у здания на ул. Лепкальнё, 3, которую можно будет расширить.

В ходе обсуждения проекта речь шла и о соседней территории, правда не сообщается, за чей счет приведут в порядок находящуюся рядом дорожку и оползающий склон.

Адрес объекта – ул. Лепкальнё, 1A;

Площадь участка – 553,50 кв. м;

Площадь здания – 1654,00 кв. м;

Энергетическая эффективность (класс) – A+;

4 этажа (высота 16 м);

Мест для велосипедов не будет;

Число мест на стоянке для автомобилей не указано;

Компания-строитель – ЗАО Silventus;

Проектные предложения оформила студия ЗАО Artex, архитектор Гинтаутас Балке.