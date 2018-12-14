Правда, стоит отметить, что подземной парковки под зданием не будет, машины можно будет оставлять на имеющейся рядом парковке. В проектных предложениях сказано, что будет использоваться парковка у здания на ул. Лепкальнё, 3, которую можно будет расширить.
В ходе обсуждения проекта речь шла и о соседней территории, правда не сообщается, за чей счет приведут в порядок находящуюся рядом дорожку и оползающий склон.
Адрес объекта – ул. Лепкальнё, 1A;
Площадь участка – 553,50 кв. м;
Площадь здания – 1654,00 кв. м;
Энергетическая эффективность (класс) – A+;
4 этажа (высота 16 м);
Мест для велосипедов не будет;
Число мест на стоянке для автомобилей не указано;
Компания-строитель – ЗАО Silventus;
Проектные предложения оформила студия ЗАО Artex, архитектор Гинтаутас Балке.
В ноябре в Литве цена на электроэнергию была самой высокой в Балтийских странах (7)
В ноябре производство электроэнергии в Литве упало...
В Вильнюсе построят еще один бизнес-центр (4)
В Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, 1 А, вместо заброшенного...
В Литве приступает к работе переговорная группа по вопросу о повышении зарплат бюджетникам (1)
В пятницу приступает к работе сформированная в...
Сети Maxima назначен штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей (11)
Государственная служба по защите прав потребителей...
Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 121 млн евро доходов сверх плана (1)
Доходы государственного и муниципальных бюджетов...
TOP новостей
Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (43)
Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...
Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (29)
Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...
Опрос: борьба между двумя партиями продолжается (2)
Ни история с Центром регистра , ни история, связанная с...
Премьер Литвы получает информацию спецслужб, но консерваторам ее не предоставит (18)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Сети Maxima назначен штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей (11)
Государственная служба по защите прав потребителей...