В Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, 1 А, вместо заброшенного построенного в советское время магазина появится новый бизнес-центр. Это будет четырехэтажное здание с торговыми площадями на первом этаже, с офисами на 2 и 3 этажах и рестораном с летней террасой на крыше на четвертом этаже.
Verslo centras Liepkalnyje
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Правда, стоит отметить, что подземной парковки под зданием не будет, машины можно будет оставлять на имеющейся рядом парковке. В проектных предложениях сказано, что будет использоваться парковка у здания на ул. Лепкальнё, 3, которую можно будет расширить.

В ходе обсуждения проекта речь шла и о соседней территории, правда не сообщается, за чей счет приведут в порядок находящуюся рядом дорожку и оползающий склон.

Адрес объекта – ул. Лепкальнё, 1A;
Площадь участка – 553,50 кв. м;
Площадь здания – 1654,00 кв. м;
Энергетическая эффективность (класс) – A+;
4 этажа (высота 16 м);
Мест для велосипедов не будет;
Число мест на стоянке для автомобилей не указано;
Компания-строитель – ЗАО Silventus;
Проектные предложения оформила студия ЗАО Artex, архитектор Гинтаутас Балке.

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