На встрече министр финансов Вилюс Шапока, представляющий Литву, сказал, что Литва стремится стать вратами финансовых услуг Китая в Европе.

"При создании Координационного центра fintech мы не только повысим в мире известность Литвы как страны fintech, но и увеличим объём инвестиций и количество новых рабочих мест. Мы также создадим возможности для обмена новейшими знаниями об инновациях и мерах по обеспечению финансовой стабильности, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, кибербезопасности и защиты потребителей", - сказал В. Шапока.

Это решение было принято после принятия руководящих принципов сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы.

В ходе встречи в формате "16 + 1" министр финансов В. Шапока вместе с премьер-министрами Китая и стран Центральной и Восточной Европы также обсудил вопросы сотрудничества в области транспорта и логистики, промышленности и высоких технологий, сельского хозяйства, финансовых технологий, туризма, электронной коммерции и инвестиций, развитие отношений ЕС и Китая.

В частности, во время мероприятия общественное учреждение Versli Lietuva подписало Меморандум о взаимопонимании с китайским банком Bank of China о развитии деловых возможностей между Китаем и Литвой. Согласно докладу министерства, страны смогут более эффективно сотрудничать в сфере торговли, услуг и промышленности, обмениваться актуальной для обеих сторон информацией, совместно организовывать бизнес-форумы и совещания предпринимателей (B2B) для представителей обеих стран.

Формат "16 + 1" был создан по инициативе Китая в 2012 году. Он направлен на развитие сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы. В этом формате осуществляется сотрудничество в сферах транспорта, инвестиций, финансовых услуг, сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения и других областях.