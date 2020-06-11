Идея рынка – познакомить общество с веганским образом жизни и побудить заботиться о своем здоровье. "События последних месяцев показали, что состояние здоровья людей неважное, они к тому же не обладают необходимыми знаниями. Поэтому мы приглашаем торговцев, предлагающих здоровые продукты. Кроме того, большая часть товаров – экологические", – сказала автор идеи Венте Витейкайте (организатор фестиваля Vegfest LT).
Еще одна идея этого рынка – поддержка местного бизнеса. "Мы поддерживали контакт во время карантина – многие понесли убытки. Мы хотим помочь им встать на ноги, поэтому плата небольшая", – сказала девушка. По ее словам, из-за ограничений до осени отложили все фестивали Vegfest LT.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После скачка заболеваемости министр предупредил о возможном карантине в конкретных городах (54)
В Литве за сутки подтверждено 19 новых случаев...
Эпидемиолог не отрицает, что вторая волна коронавируса может начаться до осени (20)
9 из 19 случаев коронавируса связаны с очагом в...
Литовские города готовятся к переменам: на машине на работу ездить не придется (20)
Литовские города ждут большие перемены. Внедрение...
Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (79)
Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...
Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса (37)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев...