Идея рынка – познакомить общество с веганским образом жизни и побудить заботиться о своем здоровье. "События последних месяцев показали, что состояние здоровья людей неважное, они к тому же не обладают необходимыми знаниями. Поэтому мы приглашаем торговцев, предлагающих здоровые продукты. Кроме того, большая часть товаров – экологические", – сказала автор идеи Венте Витейкайте (организатор фестиваля Vegfest LT).

Еще одна идея этого рынка – поддержка местного бизнеса. "Мы поддерживали контакт во время карантина – многие понесли убытки. Мы хотим помочь им встать на ноги, поэтому плата небольшая", – сказала девушка. По ее словам, из-за ограничений до осени отложили все фестивали Vegfest LT.